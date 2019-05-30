Бывший полицейский получил 13 лет колонии за убийство из-за конфликта на дороге в Москве

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Тверской суд Москвы в четверг приговорил к 13 годам колонии строго режима бывшего сотрудника МВД РФ, обвиняемого в убийстве мужчины в ходе дорожного конфликта в центре столицы осенью 2017 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Приговором Тверского районного суда города Москвы Жданов признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.105, ч.1 ст. 222 УК РФ (убийство и незаконный оборот оружия - прим. ТАСС). По совокупности преступлений ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет в колонии строгого режима. Гражданский иск удовлетворен частично, в пользу потерпевшего взыскано 3 млн рублей", - сказала пресс-секретарь суда Светлана Скачкова.

Конфликт между двумя мужчинами произошел на Лесной улице утром 16 октября 2017 года. Они на автомобилях подрезали друг друга на дороге. После этого 40-летний москвич догнал водителя около жилых домов на Новослободской улице и выстрелил в него не менее четырех раз. От полученных ранений потерпевший скончался на месте происшествия.

На допросе пенсионер МВД Жданов полностью признал вину и пояснил, что совершил преступление из-за дорожного конфликта.