Грузовик врезался в автомобиль ДПС на Ставрополье

ТАСС, 30 мая. Грузовой автомобиль въехал в патрульную машину ДПС на федеральной автодороге "Кавказ" в Кочубеевском районе Ставропольского края. В результате пострадали два находившихся в машине сотрудника Госавтоинспекции. Об этом говорится в сообщении, распространенном в четверг отделом пропаганды краевого управления ГИБДД.

"По предварительным данным, водитель грузового транспортного средства Hyundai допустил наезд на стоящий автомобиль ДПС с включенными проблесковыми маячками. Полицейские в момент ДТП находились в салоне машины и занимались оформлением автоаварии без пострадавших. В результате ДТП с травмами различной степени тяжести двое сотрудников Госавтоинспекции Кочубеевского района госпитализированы", - отмечается в сообщении. Авария произошла на 226-м километре автодороги "Кавказ" (вблизи села Заветного).

Водителем грузовика оказался житель Ростовской области, который около пяти часов непрерывно вел автомобиль, признаков опьянения у него полицейские не нашли. Обстоятельства ДТП установит проверка.

Как пояснили ТАСС в ГИБДД, угрозы жизни полицейских нет, пострадавшие получили травмы, серьезные ушибы.