Суд арестовал имущество братьев Ананьевых и экс-руководителей ПСБ

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Арбитражный суд города Москвы по иску Промсвязьбанка принял решение наложить арест на имущество экс-владельцев банка - братьев Дмитрия и Алексея Ананьевым - и бывших топ-менеджеров кредитной организации на сумму в пределах 282,2 млрд рублей, следует из определения суда.

В частности, суд наложил арест на принадлежащие Дмитрию Ананьеву 33% акцией в компании ООО "ПСБ-МЕНЕДЖМЕНТ", самолет Bombardier Challenger 650 и денежные средства на банковских счетах. Также суд запретил совершать любые регистрационные действия с недвижимостью в РФ и четырьмя автомобилями.

В отношении Алексея Ананьева суд также наложил арест на доли в компаниях, самолет Bombardier Challenger 650 и банковские счета.