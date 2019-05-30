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Ситуация вокруг Промсвязьбанка
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Суд арестовал имущество братьев Ананьевых и экс-руководителей ПСБ

Речь идет о сумме в пределах 282,2 млрд рублей
Алексей Ананьев Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Алексей Ананьев
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Арбитражный суд города Москвы по иску Промсвязьбанка принял решение наложить арест на имущество экс-владельцев банка - братьев Дмитрия и Алексея Ананьевым - и бывших топ-менеджеров кредитной организации на сумму в пределах 282,2 млрд рублей, следует из определения суда.

В частности, суд наложил арест на принадлежащие Дмитрию Ананьеву 33% акцией в компании ООО "ПСБ-МЕНЕДЖМЕНТ", самолет Bombardier Challenger 650 и денежные средства на банковских счетах. Также суд запретил совершать любые регистрационные действия с недвижимостью в РФ и четырьмя автомобилями.

В отношении Алексея Ананьева суд также наложил арест на доли в компаниях, самолет Bombardier Challenger 650 и банковские счета.

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РоссияСитуация вокруг Промсвязьбанка
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