В Ленобласти задержали подозреваемого в обмане дольщиков депутата

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 мая. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали муниципального депутата Щегловского сельского поселения Ленинградской области и руководителя строительной фирмы "Константа" Константина Крюкова, подозреваемого в обмане более 200 дольщиков при строительстве коттеджного поселка в регионе на 200 млн рублей, сообщила в четверг пресс-служба Следственного комитета РФ.

"В качестве подозреваемого задержан Константин Крюков - учредитель и руководитель ООО "Инвестиционно-строительная компания "Константа", депутат муниципального образования "Щегловское сельское поселение", решается вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявлении обвинения", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Как уточнили в СК, уголовное дело по статье 159 УК РФ о мошенничестве при строительстве жилья было возбуждено два года назад полицией, однако в марте текущего года на личном приеме к председателю комитета Александру Бастрыкину обратилась инициативная группа дольщиков, которая пожаловалась на отсутствие результатов расследования. "Граждане попросили главу СК России в рамках принятого к производству региональными следователями уголовного дела принять меры к установлению виновных лиц и помочь восстановить нарушенные права людей", - отмечается в сообщении.

Затем уголовное дело было передано для расследования в СК РФ. По данным ведомства, удалось установить, что лица, действующие от имени фирмы "Константа", собирали с людей деньги и не вкладывали их в строительство домов, а переводили на счета подконтрольных компаний. Потерпевшими от действий фирмы признаны 246 человек, предварительная сумма ущерба составила 200 млн рублей.

"В настоящее время следователями совместно с сотрудниками ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области проводится 15 обысков, в ходе которых изымаются предметы и документы, представляющие интерес для следствия", - отметили в ведомстве.