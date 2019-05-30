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Автобус врезался в грузовик на северо-западе Мексики

Погибли пять человек

МЕХИКО, 30 мая. /ТАСС/. По меньшей мере пять человек погибли в четверг в столкновении грузовика с автобусом на трассе в штате Дуранго на северо-западе Мексики. Об этом сообщила в Twitter спасательная служба региона.

"Зарегистрирована гибель пяти человек, идет операция по оказанию помощи пострадавшим", - говорится в записи. По предварительным данным, травмы получили более 20 пассажиров автобуса. Сведений о причинах ДТП обнародовано не было.

В среду в штате Веракрус на юго-востоке Мексики трейлер врезался в автобус, перевозивший десятки людей. Жертвами автокатастрофы стал 21 человек, еще 30 пострадали.

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Мексика
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Еще двое пострадали
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