Ростовского экс-замгубернатора подозревают в неуплате 100 млн рублей налогов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 мая. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов подозревают бывшего заместителя губернатора Ростовской области Александра Гребенщикова в неуплате налогов на сумму более 100 млн рублей, возбуждено уголовное дело. Об этом в пятницу ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах региона.

"Бывший заместитель губернатора Александр Гребенщиков подозревается в неуплате налогов на сумму свыше 100 млн рублей по ст. 199 УК РФ ("Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией"). Возбуждено дело. Ущерб он возместил", - сказал собеседник агентства.

Официальным комментарием правоохранительных органов ТАСС не располагает.

Согласно открытым данным, с 2011 года Гребенщиков работал в правительстве региона, занимая посты сначала заместителя губернатора Ростовской области - министра промышленности и энергетики, а затем первого замглавы региона.