Участников эротической фотосессии на мемориале "Малая земля" отправили под арест

ТАСС, 31 мая. Двое из троих молодых людей, устроивших на мемориале "Малая земля" в Новороссийске эротическую фотосессию, отправлены под административный арест. Отбывать наказание они будут в спецприемнике для административно задержанных. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города.

Ранее сообщалось, что полиция Кубани составила административные материалы в отношении двух мужчин и девушки, которые заехали на машине на мемориал "Малая земля" в Новороссийске и провели там эротическую фотосессию. Также председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального ведомства провести доследственную проверку в связи с публикацией.

"Один из молодых людей получил 10 суток административного ареста, девушка - 2 суток. Отбывать наказание они будут в спецприемнике для административно задержанных. Водитель отделался лишь штрафом", - сообщили в пресс-службе.