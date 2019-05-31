Один человек погиб и девять пострадали в ДТП с микроавтобусом в Амурской области

ТАСС, 31 мая. Один человек погиб и еще девять пострадали в результате столкновения микроавтобуса с УАЗом в Амурской области. Об этом ТАСС сообщили в ГИБДД России.

"Сегодня на 1439-м километре автодороги "Амур" водитель с признаками алкогольного опьянения, управляя автомобилем УАЗ, совершил столкновение с двигавшейся в попутном направлении автомашиной SsangYong Istana, после чего данная машина съехала в кювет", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в результате ДТП один пассажир микроавтобуса погиб, водителя микроавтобуса и восемь пассажиров госпитализировали.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе ГИБДД по Благовещенску, ДТП произошло на автодороге в Свободненском районе области. По предварительной информации, среди получивших травмы есть дети.