Замдиректора СМП Банка задержана по подозрению в краже более 1 млн рублей у клиента

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Заместитель директора по сопровождению крупного бизнеса СМП Банка подозревается в присвоении 1 млн рублей с банковских счетов одного из клиентов. Об этом в пятницу ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, ранее в полицию обратился учредитель компании ООО "Экологистик", который заявил, что в период с марта 2018 года по май 2019 года у него были похищены деньги в сумме более 1 млн рублей с банковских счетов, открытых в СМП Банке.

"При содействии службы безопасности СМП Банка заместитель директора по сопровождению крупного бизнеса была задержана. Она призналась, что украла денежные средства с банковских счетов пострадавшего на общую сумму свыше 1 млн рублей", - сказал источник.

В отношении нее возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная в особо крупном размере).

ТАСС направил запрос в банк.