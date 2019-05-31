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Суд вернул прокурору дело о подготовке теракта на концерте Киркорова в Дагестане

Обвиняемые по этому делу были задержаны в октябре 2017 года

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 мая. /ТАСС/. Северо-Кавказский окружной военный суд вернул в прокуратуру уголовное дело в отношении четырех обвиняемых в подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале в 2017 году. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель суда Алена Катькало по итогам предварительного слушания.

"Вернули дело прокурору", - сказала она.

Как сообщалось ранее, обвиняемые в подготовке теракта на концерте Киркорова были задержаны в октябре 2017 года после обнаружения взрывного устройства. Уголовное дело было возбуждено в отношении Габибулы Халдузова, Самира Ибрагимова, Хидирнеби Казуева и Шамиля Магомедова по статьям УК РФ о террористическом акте, незаконном изготовлении и обороте оружия. Фигуранты были арестованы.

Ранее адвокат одного из них Исрафил Гададов также сообщал, что Киркоров не признан потерпевшим и не допрашивался по делу о подготовке взрыва во время его концерта.

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