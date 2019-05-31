В Петербурге арестовали мать, бросившую семимесячную дочь в чужом доме

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 31 мая. /ТАСС/. Суд в Санкт-Петербурге арестовал Диану Садовникову, которая обвиняется в том, что она намеренно бросила свою семимесячную дочь без еды в арендованном частном доме в Красносельском районе, сообщила в пятницу объединенная пресс-служба судов города.

"Красносельский районный суд города Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Дианы Садовниковой, 1998 года рождения, сроком до 21 июля", - говорится в сообщении пресс-службы в официальном Telegram-канале.

В сообщении отмечается, что Садовникову обвиняют в совершении преступления по ч. 3 ст. 30 УК РФ ("Приготовление к преступлению и покушение на преступление") и пункту "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии").

Как сообщалось ранее, семимесячная девочка была обнаружена в частном арендованном доме 21 мая. По версии следствия, родители девочки бросили ее в доме без еды и присмотра для того, чтобы от нее избавиться. Ребенка нашли родственники владельца дома, родители девочки скрылись, однако затем были задержаны.

В Главном следственном управлении СК РФ по Петербургу отмечали, что родители ребенка, пока скрывались от следствия, меняли SIM-карты в своих телефонах, чтобы им нельзя было дозвониться. Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Светлана Агапитова сообщала, что всего у арестованной четверо детей, в отношение троих она была лишена родительских прав в апреле этого года.