СК предъявил обвинение владельцу батута, на котором пострадали дети в Улан-Удэ

УЛАН-УДЭ, 31 мая. /ТАСС/. Собственник батута, на котором пострадали дети в Улан-Удэ, задержан, ему предъявлено обвинение. Об этом сообщил старший помощник руководителя управления Следственного комитета по Бурятии Дмитрий Столяров.

Инцидент произошел днем 30 мая. Четверо детей были госпитализированы в тяжелом состоянии, они находятся в реанимацию. Еще один ребенок находится в травматологическом отделении, другой отправлен на амбулаторное лечение. Пострадавшим детям от трех до семи лет.

"Владелец аттракциона задержан, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, которое предусматривает ответственность за оказание услуг, предназначенных для детей и не отвечающих требованиям безопасности для их жизни и здоровья (п. "б" ч. 2 ст. 238 УК РФ). В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании в отношении этого предпринимателя меры пресечения в виде заключения под стражу. Именно с таким ходатайством в ближайшее время следствие намерено обратиться в суд", - сказал Столяров в передаче "60 минут" в эфире телеканала "Россия-1".

По его словам, батут был приобретен в 2013 году. В 2019 году он был открыт для детей с 6 мая. Следователи выяснили, что в день происшествия, 30 мая, батут не был надлежащим образом закреплен.

Ранее и. о. руководителя администрации Улан-Удэ Игорь Шутенков сообщал, что батут находится в собственности компании "Восток-сервис".