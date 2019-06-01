В Забайкалье СК начал проверку после схода с рельсов вагонов пассажирского поезда

ЗАБАЙКАЛЬЕ, 1 июня. /ТАСС/. Сотрудники Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ проводят проверку по факту схода с рельсов в Забайкалье четырех вагонов пассажирского поезда Новосибирск - Владивосток. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

"По данному факту следственными органами Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ проводится доследственная проверка. Следствием проводятся мероприятия, направленные на установление причин и всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении.

1 июня четыре вагона пассажирского поезда Новосибирск - Владивосток сошли с рельсов на станции Куэнга Могочинского региона Забайкальской железной дороги. В результате происшествия никто не пострадал, были повреждены габариты путей. По предварительным данным, на движение пассажирских и грузовых поездов происшествие на сказалось.

По данным Забайкальской железной дороги, сейчас пассажиры размещены на железнодорожном вокзале станции Куэнга. Они обеспечены питьевой водой и питанием. На станции назначения готовится резервный состав.