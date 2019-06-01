Власти Дзержинска заявили об отсутствии химической угрозы после взрывов на заводе

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Химическая угроза после взрывов на ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске Нижегородской области отсутствует, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города.

"Угрозы для жителей и города нет, химической угрозы после взрыва нет", - сказала собеседница агентства.

В пресс-службе добавили, что на месте работают экстренные службы. "Территория [завода] оцеплена, перекрыты подъездные дороги к заводу вокруг, чтобы никто туда не мог туда попасть", - утончила она.

Ранее сообщалось, что в цехе по производству тротила во время технологического процесса произошло несколько взрывов. По данным МЧС, после этого возник пожар, его площадь составляет около 100 квадратных метров. По информации регионального Минздрава, от осколочных ранений в результате взрыва пострадали 19 человек.

Государственный научно-исследовательский институт "Кристалл" открыт в 50-е годы прошлого века. Специализируется на создании взрывчатых веществ и составов, а также безопасных технологий их производства, испытаний, транспортировки и утилизации. В 2011 году начал работу под управлением государственной корпорации "Ростехнологии".