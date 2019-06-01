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Дело в отношении экс-губернатора Ивановской области

Внеочередных заседаний по лишению мандата экс-губернатора Конькова не планируется

Ранее стало известно о возбуждении уголовного дела против бывшего губернатора Ивановской области после хищения из бюджета региона 700 млн рублей

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Ивановская областная дума не планирует внеочередных заседаний для рассмотрения вопроса о лишении мандата одного из депутатов, бывшего губернатора региона Павла Конькова. Об этом в субботу ТАСС сообщил руководитель пресс-службы облдумы Роман Шорин.

"Я не обладаю такой информацией [по выемке документов]. Пока никаких экстренных внеочередных заседаний, насколько мне известно, у нас в связи с инцидентом не планируется. Всю информацию мы сами получаем из СМИ, может быть, в понедельник что-то будет известно", - сказал ТАСС Шорин.

Как сообщили в Следственном комитете Российской Федерации, в отношении Конькова возбудили уголовное дело по факту хищения из бюджета Ивановской области 700 млн рублей путем их присвоения. Вместе с Коньковым задержан управляющий директор компании "Ивановский бройлер" Дмитрий Гришин.

Бывший губернатор Ивановской области Павел Коньков в сентябре 2018 года избран депутатом Ивановской областной Думы по единому областному избирательному округу в составе списка кандидатов, выдвинутых партией "Единая Россия". Является заместителем Председателя Комитета ТПП РФ по предпринимательству в текстильной и легкой промышленности. Председатель попечительского совета ОГОУ "Шуйский детский дом".

Теги
РоссияИвановская областьДело в отношении экс-губернатора Ивановской области
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