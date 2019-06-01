{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Взрывы на заводе в Дзержинске

Источник: ситуация на заводе "Кристалл" в Дзержинске начала стабилизироваться

Собеседник ТАСС отметил, что одно здание полностью разрушено

ТАСС, 1 июня. Ситуация на заводе "Кристалл" в городе Дзержинске Нижегородской области начала стабилизироваться после взрывов боеприпасов в одном из цехов. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"На данный момент ситуация несколько стабилизировалась. У специалистов появилась возможность проводить разведку с использованием бронещитов, для тушения используется бронированный автомобиль-цистерна", - сказал источник.

Он отметил, что для разведки обстановки используется беспилотник. Одно здание полностью разрушено.

"Повреждения могут быть и у соседнего здания", - отметил собеседник агентства.

Теги
Взрывы на заводе в Дзержинске
Взрывы на заводе в Дзержинске
В Дзержинске после взрывов на заводе объявлен режим ЧС
Читать полностью