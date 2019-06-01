В Забайкалье возобновил движение поезд, вагоны которого сошли с рельсов

ЧИТА, 1 июня. /ТАСС/. Поезд, четыре вагона которого сошли с рельсов в Забайкальском крае, возобновил движение без этих вагонов. Первым пунктом его назначения будет Чернышевск, где состав "доберет" недостающие вагоны, сообщили журналистам в пресс-службе губернатора Забайкальского края в субботу.

1 июня четыре вагона пассажирского поезда Новосибирск - Владивосток сошли с рельсов на станции Куэнга Забайкальской железной дороги. В результате происшествия никто не пострадал, были повреждены габариты путей. По предварительным данным, на движение пассажирских и грузовых поездов происшествие на сказалось.

"В настоящее время движение поезда возобновлено. Сначала поезд заедет в Чернышевск, где "доберет" недостающие вагоны. Двух пассажиров, которые отстали от поезда, направили до ближайшей остановки состава на автомашине", - цитирует пресс-служба слова главы администрации Сретенского района Алексея Закурдаева.

Добавляется, что после происшествия глава края Александр Осипов поручил исполняющему обязанности заместителя председателя регионального правительства Андрею Гурулеву и главе района Алексею Закурдаеву держать ситуацию на контроле.