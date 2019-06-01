AP: власти США подтвердили личность стрелка в Вирджинии

НЬЮ-ЙОРК, 1 июня. /ТАСС/. Власти штата Вирджиния подтвердили личность стрелка, открывшего огонь в пятницу вечером в здании муниципалитета курортного города Вирджиния-Бич, в результате чего погибли 12 человек. Соответствующее их заявление приводит в субботу агентство Associated Press.

Как и предполагалось ранее, им оказался 40-летний Диуэйн Крэддок, работавший в департаменте коммунальных услуг Вирджинии-Бич. Представители властей уточнили, что это единственный раз, когда они назвали убийцу по имени, и более делать этого не планируют.

В результате стрельбы в здании муниципалитета Вирджинии-Бич погибли как минимум 12 человек. Полицейские во время перестрелки ранили подозреваемого, впоследствии он умер.