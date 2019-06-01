В Ростове-на-Дону застрелен бывший помощник депутата Бессонова

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 июня. /ТАСС/. Бывший помощник руководителя фракции КПРФ в Законодательном собрании Ростовской области Евгения Бессонова Михаил Бакланов убит в Ростове-на-Дону, сообщил ТАСС депутат.

"Да, [Михаил Бакланов] был убит. Он был помощником в прошлом созыве", - сказал Бессонов, уточнив, что Бакланов состоял в партии КПРФ.

Как сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по Ростовской области, "по факту убийства возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия, подозреваемый задержан".