Мэрия Дзержинска пообещала оказать помощь жителям поврежденных при взрывах на заводе домов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 1 июня. /ТАСС/. Администрация Дзержинска окажет помощь жителям домов, поврежденных при взрывах на заводе "Кристалл". Об этом сообщил ТАСС мэр города Иван Носков.

"Мы помощь всем окажем и все затраты компенсируем по мере возможностей, будем рассматривать вариант страхования", - сказал Носков.

Как уточнили ТАСС в городской администрации, помогать восстанавливать соцобъекты, поврежденные при взрывах, будут рабочие из Нижнего Новгорода. Они уже выехали в Дзержинск. Ранее сообщалось, что здания в Дзержинске не получили серьезных повреждений при взрывах, в основном, в них взрывной волной выбило окна. Всего повреждены около 180 жилых домов и несколько десятков социальных объектов.