В СКЖД назвали причину аварии с участием грузовика и поезда в Адыгее

КРАСНОДАР, 1 июня. /ТАСС/. Нарушение правил дорожного движения водителем грузового автомобиля стало причиной аварии с пассажирским поездом в Адыгее, сообщили журналистам в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.

"Нарушение правил дорожного движения водителем грузового автомобиля стало причиной ДТП на железнодорожном переезде. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось. В результате ДТП поврежден локомотив и железнодорожная инфраструктура, произошло возгорание автомобиля и одного вагона пассажирского поезда. В настоящее время огонь ликвидирован", - сказали в пресс-службе.

Сам водитель грузового автомобиля в тяжелом состоянии доставлен в Энемскую больницу, сообщила ТАСС заместитель главного врача больницы Зарема Мешлок.

"Состояние [водителя грузовика] тяжелое. У него черепно-мозговая травма, перелом ключицы и множественные переломы ребер, ожоги", - сказала она.

Сейчас врачи проводят максимальное обследование пострадавшего, ему оказывается первая помощь. Решается вопрос о переводе водителя большегруза в Краснодарскую клиническую больницу №1, добавила Мешлок.

Пресс-секретарь МЧС РФ по Адыгее Марета Тхагалегова в свою очередь добавила, что поезд перемещают в Краснодар. "Пассажирский поезд перемещают в Краснодар. Пострадали от возгорания десятый вагон и локомотив. Администрация Тахтамукайского района выделила девять автобусов, все пассажиры поезда отправлены в столицу Кубани", - сказала Тхагалегова.

Ранее сообщалось, что пассажирский поезд столкнулся с грузовиком на железнодорожном переезде в Адыгее. Южная транспортная прокуратура, Южное следственное управление на транспорте СК РФ и МВД по Адыгее начали проверку. С поезда эвакуированы 189 человек. Пожар в вагоне поезда и локомотиве потушен.

В новость в 18:44 мск добавлена информация о перемещении поезда в Краснодар