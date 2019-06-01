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Дело в отношении экс-губернатора Ивановской области

СК опубликовал видео задержания экс-губернатора Ивановской области

На кадрах показаны обыски в доме чиновника, изъятие денег и подписание документов
' Следственный комитет Российской Федерации/YouTube'

Следственный комитет разметил на своем YouTube-канале видео задержания бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова.

На кадрах показаны обыски в доме чиновника, изъятие денег и подписание документов.

Как сообщили ранее в Следственном комитете, в отношении Конькова возбудили уголовное дело по факту хищения из бюджета Ивановской области 700 млн рублей путем их присвоения. Вместе с Коньковым задержан управляющий директор компании "Ивановский бройлер" Дмитрий Гришин.

Коньков возглавлял Ивановскую область с октября 2013 года по октябрь 2017 года (до этого был год врио губернатора). 10 октября 2017 года был освобожден от должности указом президента по собственному желанию.

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РоссияДело в отношении экс-губернатора Ивановской области
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