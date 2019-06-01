Защита экс-главы Раменского района просит отпустить его под залог в 1,5 млн рублей

"Просим рассмотреть наше ходатайство о мере пресечения в виде залога в размере 1,5 млн рублей. Они будут внесены супругой моего подзащитного", - сказал адвокат Кулакова Артем Сарбашев.

Адвокат также заявил ходатайство о продлении срока задержания на 72 часа, так как защита не успела подготовить материалы и собрать характеристики Кулакова. Сарбашев отметил, что в материалах уголовного дела "ничего нет, чтобы свидетельствовало о причастности Кулакова к этому преступлению". Основным доказательством следствия является проверка обвиняемого на полиграфе. "Полиграф это такая штука, она имеет определенные особенности. Есть ли от нее эффект, нет - никто не знает. Поэтому класть его в основу подозрения, в основу вывода причастности гражданина к совершению преступления не совсем правильно", - сказал адвокат.

Сам Кулаков отрицает свою причастность к убийству. "У меня действительно не было никаких причин совершать это преступление. Потому что Исаенкова являлась мне близким человеком, она была моей правой рукой. Ее заменить никто не мог", - сказал обвиняемый. По его словам, Исаенкова занималась всем мониторингом информации на территории района. "Поэтому в этом человеке я крайне нуждался, и было бы глупо, если бы я в сегодняшней ситуации, когда передо мной открылись все двери, лишаться такого человека", - сказал Кулаков.

По его словам, он не мог совершить убийство, потому что в этот момент находился дома в кругу семьи. "Я утверждаю и заявляю, что никаких причин не было, чтобы это совершать, и я не мог физически это сделать. Для меня это обвинение явилось крайней неожиданностью", - сказал Кулаков. По его мнению, материалы дела не полностью изучены.

Кулаков был задержан 31 мая. По данным следствия, в ночь на 2 мая в салоне автомобиля Кулаков убил 39-летнюю знакомую, к которой испытывал личные неприязненные отношения. По данным СК, женщина была задушена. Точное орудие убийства эксперты пока не установили. Следствие утверждает, что причастность Кулакова к убийству подтверждается проверкой на полиграфе. Источник в правоохранительных органах ранее рассказал ТАСС, что тело женщины нашли 4 мая. По его словам, речь идет о заместителе главы Общественной палаты Раменского района Евгении Исаенковой. Собеседник агентства отметил, что причиной убийства мог стать личный конфликт - Кулаков и Исаенкова состояли в близких отношениях. В пятницу стало известно, что Кулаков досрочно сложил полномочия главы района 29 мая.