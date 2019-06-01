Легковой автомобиль выехал на тротуар в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июня. /ТАСС/. Автомобиль выехал на тротуар в Петроградском районе Санкт-Петербурга, в результате двое мужчин и восьмилетний ребенок получили травмы. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе управления ГИБДД по городу и Ленинградской области.

"По предварительной информации, 1 июня около 17:50 в Петроградском районе Петербурга на пересечении Каменноостровского проспекта и ул. Куйбышева водитель 1996 года рождения, управляя Renault Logan, совершил выезд на тротуар с наездом на велосипедиста и пешеходов - мужчину и мальчика восьми лет", - говорится в сообщении.

По данным управления, в результате аварии трое пострадавших получили различные травмы, но, предварительно, не тяжелые.

В новости в 19:50 мск уточняется число пострадавших