Число погибших в ДТП с автобусом в Дагестане возросло до двух

МАХАЧКАЛА, 1 июня. /ТАСС/. Число погибших в ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля в Тарумовском районе Дагестана увеличилось до двух, сообщили в субботу республиканском МВД.

Врачи оценивали состояние двух пострадавших как тяжелое, состояние еще троих - как средней тяжести. По предварительной версии, водитель легковой автомашины не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом.

"Водитель автобуса был доставлен в больницу с тяжелыми травмами, спасти ему жизнь не удалось. Число погибших увеличилось до двух человек", - сообщается на странице ведомства.