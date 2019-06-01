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Число погибших в ДТП с автобусом в Дагестане возросло до двух

В больнице умер водитель автобуса

МАХАЧКАЛА, 1 июня. /ТАСС/. Число погибших в ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля в Тарумовском районе Дагестана увеличилось до двух, сообщили в субботу республиканском МВД.

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Врачи оценивали состояние двух пострадавших как тяжелое, состояние еще троих - как средней тяжести. По предварительной версии, водитель легковой автомашины не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом.

"Водитель автобуса был доставлен в больницу с тяжелыми травмами, спасти ему жизнь не удалось. Число погибших увеличилось до двух человек", - сообщается на странице ведомства.

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