На месте ЧП в Дзержинске завершили аварийно-спасательную операцию

ТАСС, 2 июня. Аварийно-спасательная операция в Дзержинске, где на предприятии ГосНИИ "Кристалл" произошли взрывы, завершена. Об этом сообщил в субботу журналистам начальник Главного управления МЧС России по Нижегородской области Валерий Синьков, который находится в оперативном штабе на месте происшествия.

"Аварийно-спасательная работа завершена, сейчас проводится работа по ликвидации последствий, связанных с разрушением зданий, оценка обстановки", - сказал он.

По словам Синькова, площадь возгорания и разрушения на территории завода составила около 800 кв. м, кроме того, в городских здания выбиты многие окна.

Он также сообщил, что группировка МЧС, которая была задействована на месте инцидента, частично сокращена в связи с окончанием аварийно-спасательной операции. "Частично группировку сил и средств сняли. Более 700 человек было и почти 150 единиц техники", - сказал он, не уточнив текущее число сил и средств, которые будут задействованы в дальнейшей ликвидации последствий инцидента.