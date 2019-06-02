Срок задержания фигуранту дела о хищении 700 млн рублей Гришину продлили на 72 часа

ТАСС, 2 июня. Суд в Воронеже в субботу продлил на 72 часа срок задержания управляющему директору ОАО "Ивановский бройлер" Дмитрию Гришину, фигуранту дела о хищении 700 млн рублей из бюджета Ивановской области. Об этом ТАСС сообщила в воскресенье супруга Гришина Светлана.

"Суд в отношении Гришина был вчера, его задержание в Воронеже продлили на 72 часа", - сказала Гришина. По ее словам, Гришин находится в СИЗО-3 Воронежа.

Бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова и Дмитрия Гришина задержали в пятницу. По данным СК, "Коньков, Гришин и иные пока не установленные лица совершили хищение вверенных Конькову бюджетных средств, необоснованно перечислив их на счета организаций, входящих в группу компаний "ПРОДО", сумма похищенного составила порядка 700 млн рублей".

Как сообщали в СК, следователи возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата"), решается вопрос об аресте подозреваемых. Следователи совместно с ФСБ России и Главным управлением экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России провели обыски и следственные действия в Москве, Иванове и Воронеже.

Гришин с 2014 по 2018 год был административным управляющим предприятия "Лиско-бройлер", расположенного в Лискинском районе Воронежской области, после его перевели в Ивановскую область, на предприятие "Ивановский бройлер". Об этом ТАСС сообщил административный управляющий предприятия"Лиско-бройлер" Александр Федяенов. Обыски в компании "Лиско-бройлер", по данным административного управляющего, не проводились.

О предприятии

ОАО "Ивановский бройлер", являющийся крупнейшим агропромышленным предприятием Ивановской области, было признано банкротом в 2015 году в связи с задолженностью, образовавшейся после удорожания кормов и роста тарифов на энергоресурсы. Имущество предприятия было передано в аренду московской компании "Продмит", которая в дальнейшем планировала приобрести птицефабрику. Все работники были переведены в ивановский филиал компании с сохранением тех же условий труда.

По итогам 2018 года областной департамент сельского хозяйства и продовольствия отмечал восстановление объемов производства мяса птицы на предприятии. В первом квартале 2019 года планировалось увеличение объемов выпуска готовой продукции, а также запуск работы комбикормового завода после модернизации.