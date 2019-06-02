СМИ: круизный лайнер столкнулся с прогулочным катером в Венеции

ТАСС, 2 июня. По меньшей мере пять человек пострадали после того, как круизный лайнер MSC Opera столкнулся у пристани Сан-Базилио в Венеции с небольшим прогулочным катером River Countess. Об этом в воскресенье сообщает газета La Repubblica.

Отмечается, что на борту прогулочного катера находились 130 человек, четыре из которых получили травмы. На круизном лайнере пострадал один человек, отмечает газета. Личности пострадавших пока не установлены. На месте происшествия работают медики, спасатели и сотрудники правоохранительных органов.

В свою очередь агентство ANSA информировало, что два пострадавших были доставлены в местную больницу с легкими травмами.