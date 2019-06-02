В подвале павильона на ВДНХ произошел пожар

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Пожар произошел на цокольном этаже одного из павильонов ВДНХ в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС.

"На цокольном этаже в здании по адресу: проспект Мира, 119, стр. 38, произошло возгорание", - сообщили в ведомстве.

По предварительной информации, в результате пожара пострадавших нет.

"Площадь пожара, что горит, в настоящий момент уточняется", - отметили в столичном главке МЧС.

По данным источника в экстренных службах, речь идет о павильоне "Рыболовство", он находится на реконструкции. Люди покинули помещение до прибытия пожарных. "Рыболовство" - 38-й павильон выставки. Его построили в 1985 году. Расположен в северной части ВДНХ.