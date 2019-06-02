На Украине один человек погиб в результате обрушения крыши на рок-фестивале

ТАСС, 2 июня. По меньшей мере один человек погиб, еще пять пострадали в результате обрушения крыши сцены во время рок-фестиваля KOZAK Fest в Днепропетровской области из-за непогоды. Об этом в воскресенье сообщила заместитель начальника местного отдела коммуникации ГУ Нацполиции Ольга Кузнецова.

"Нам известно, что в результате обрыва крыши пострадали три мужчины, один человек 1971 года рождения погиб. Две женщины получили травмы в виде переломов", - сказала она в эфире телеканала "112 Украина". Отмечается, что погибший ранее осуществлял работы по монтажу сцены.

1 июня, отмечает телеканал, во время фестиваля рок-музыки из-за урагана обрушилась крыша сцены, вследствие чего запланированные на воскресенье мероприятия были отменены.

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям в воскресенье информировала, что сильный ветер и дождь стали причиной отключения от электроснабжения 184 населенных пунктов в семи областях Украины, в том числе в Днепропетровской.