Трактор вылетел с трассы в сторону журналистов во время гонки под Ростовом

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 июня. /ТАСС/. Трактор одного из участников экстремальных гонок "Бизон-трек-шоу", которые прошли под Ростовом в воскресенье, вылетел с трассы в сторону журналистов, но не задел их, передает корресподент ТАСС с места событий.

Ранее в некоторых СМИ появились публикации о том, что трактор наехал на представителей средств массовой информации, которые освещали событие. Случай произошел в самом начале шоу во время парных заездов, после того, как трактор преодолел водное препятствие.

"Никто из журналистов за помощью не обращался, все целы", - подтвердили информацию ТАСС в пресс-центре соревнований.

В этом году в экстремальных гонках под Ростовом приняли участие 33 тракториста. Максимальная скорость, которую развил один из участников, достигла 80 км/ч. Мероприятие, по информации, организаторов, посетили около 40 тыс. зрителей.