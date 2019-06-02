Трое полицейских пострадали при сносе националистами бюста Жукова в Харькове

КИЕВ, 2 июня. /ТАСС/. Трое сотрудников Национальной полиции Украины получили ожоги глаз и доставлены в больницу в результате распыления слезоточивого газа во время сноса националистами бюста маршала Георгия Жукова в Харькове. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба МВД Украины.

"Во время мероприятий группа неизвестных распылила слезоточивый газ. Трое сотрудников полиции, которые несли службу и обеспечивали правопорядок возле памятника, получили химический ожог глаз и были доставлены в больницу", - проинформировали в МВД.

Ранее представители националистических организаций во время пикета съезда партии "Доверяй делам" снесли бюст Георгию Жукову в Харькове. При этом они заявили, что действуют в рамках закона о декоммунизации.