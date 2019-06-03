В управлении энергетики и ЖКХ Рязани прошли следственные действия

ТАСС, 3 июня. Следственные действия прошли в управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) Рязани. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе городской администрации.

Ранее ряд местных СМИ сообщил о проведении следственных действий и задержании руководителя управления энергетики и ЖКХ Рязани Игоря Ковалева.

"Я могу подтвердить, что у него [Игоря Ковалева, в управлении энергетики и ЖКХ Рязани] проводились какие-то следственные действия, работали следственные органы. О том, что он задержан, информации нет", - сообщила представитель городской администрации Ирина Щербакова.

Как уточнил источник ТАСС в правоохранительных органах, на месте работают московские специалисты, следственные действия связаны с проверкой ситуации вокруг строительства детской площадки в лесопарке Рязани.

Как сообщалось, 16 мая на медиафоруме Общероссийского народного фронта (ОНФ) президенту России Владимиру Путину рассказали о случае в Рязани, где на строительство детской площадки в рамках федеральной программы выделили 4,9 млн рублей, но объект якобы существует только по документам.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить расходование бюджетных средств на строительство площадки, рязанские следователи начали доследственную проверку, проверку организовала также Генпрокуратура РФ. Сотрудники СУ СК РФ по Рязанской области в ходе проверки информации о нарушениях при строительстве в Рязани детской площадки убедились, что она "есть в полном объеме", в наличии имеется все ее спортивное оборудование.