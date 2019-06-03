Защита главы "Ивановского бройлера" обжаловала его арест по делу о хищении 700 млн рублей

ВОРОНЕЖ, 3 июня. /ТАСС/. Защита управляющего директора ОАО "Ивановский бройлер" Дмитрия Гришина, заключенного под стражу по подозрению в хищении 700 млн рублей в сговоре с бывшим губернатором Ивановской области Павлом Коньковым, подала жалобу на его арест. Об этом в понедельник сообщила ТАСС пресс-секретарь Центрального районного суда Воронежа Оксана Разинькова.

"Только что в Центральный районный суд поступила жалоба на постановление об избрании меры пресечения [Гришину] в виде заключения под стражу. Ее направят в Воронежский областной суд", - сказала собеседница агентства.

Бывший губернатор Ивановской области Павел Коньков и управляющий директор ОАО "Ивановский бройлер" Дмитрий Гришин были задержаны 31 мая. По данным СК, Коньков, Гришин и иные пока не установленные лица украли вверенные Конькову бюджетные средства, необоснованно перечислив их на счета организаций, входящих в группу компаний "ПРОДО". Сумма похищенного составила порядка 700 млн рублей.

Как уточнила пресс-служба Центрального районного суда Воронежа, следствие полагает, что деньги были присвоены весной 2011 года. "Не менее 750 млн рублей были выделены из федерального бюджета для частичного покрытия дефицита бюджета Ивановской области. Средства поступили на счета Ивановского государственного фонда поддержки малого предпринимательства под видом внесения добровольного имущественного взноса учредителя. Далее около 700 млн рублей в виде займа были перечислены на счет ОАО "Ивановский бройлер", а в последующем - на счета других аффилированных юридических лиц и таким образом похищены", - говорится в сообщении пресс-службы Центрального райсуда Воронежа.

Группа "ПРОДО" владела обанкротившимся "Ивановским бройлером". Арбитражный суд Ивановской области признал ОАО "Ивановский бройлер" банкротом в 2015 году и передал предприятие в аренду московской компании "Продмит". В конце 2018 года в правительстве региона отмечали, что объемы производства мяса на предприятии восстановлены.

Коньков возглавлял Ивановскую область с октября 2013 года по октябрь 2017 года (до этого в течение года был врио губернатора). 10 октября 2017 года был освобожден от должности указом президента по собственному желанию.