{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В результате ДТП на МКАД сгорел автомобиль

Пострадавших в результате инцидента нет, но на месте ЧП перекрыты две полосы

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Две машины столкнулись на МКАД, в результате чего один из автомобилей, марки Infiniti, полностью выгорел. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, в настоящее время две полосы дороги перекрыты.

"На 97-м километре МКАД произошло ДТП с участием автомобилей BMW и Infiniti, в результате чего Infiniti полностью сгорел. В настоящее время движение автотранспорта перекрыто по двум полосам", - сказал собеседник агентства.

По его словам, по предварительной информации, пострадавших в результате ДТП нет. На месте происшествия работают полицейские, которые устанавливают все причины произошедшего.

Теги
Россия
В Великом Новгороде пьяный полицейский устроил ДТП
В результате инцидента погиб один человек
Читать полностью