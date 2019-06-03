В результате ДТП на МКАД сгорел автомобиль

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Две машины столкнулись на МКАД, в результате чего один из автомобилей, марки Infiniti, полностью выгорел. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, в настоящее время две полосы дороги перекрыты.

"На 97-м километре МКАД произошло ДТП с участием автомобилей BMW и Infiniti, в результате чего Infiniti полностью сгорел. В настоящее время движение автотранспорта перекрыто по двум полосам", - сказал собеседник агентства.

По его словам, по предварительной информации, пострадавших в результате ДТП нет. На месте происшествия работают полицейские, которые устанавливают все причины произошедшего.