Силовики задержали участника драки под Москвой, в которой был убит экс-боец спецназа ГРУ

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Правоохранители задержали одного из участников драки в Подмосковье, в которой был убит экс-боец спецназа ГРУ Никита Белянкин. Об этом ТАСС сообщил отец убитого Алексей Белянкин.

"Я сегодня беседовал с оперативными сотрудниками полиции. Они мне сказали, что задержан один из участников драки. Мне не сказали ничего о том, кто он такой. Основной подозреваемый, который и пырнул моего сына ножом, насколько я понял, в бегах. Возможно, он уехал из России", - сказал Белянкин-старший.

В пресс-службе главка подмосковной полиции данную информацию пока не подтверждают. Ранее в СК РФ, который ведет следствие по делу об убийстве экс-военнослужащего, заявили что пока никто не задержан.

В ночь на 2 июня в микрорайоне Путилково под Красногорском около кафе на Новотушинской улице произошла массовая драка, в результате которой был убит Никита Белянкин, попытавшийся разнять участников драки.