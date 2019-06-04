На Украине гибель ребенка по вине полицейских вызвала волну протеста против МВД

КИЕВ, 4 июня. /ТАСС/. Убийство пятилетнего мальчика под Киевом, в котором подозревают двух полицейских, вызвало волну протеста на Украине. Вслед за состоявшейся в понедельник акцией с требованием привлечь к ответственности виновных, в социальных сетях уже анонсирован новый митинг у здания МВД в Киеве, чтобы добиваться отставки главы ведомства Арсена Авакова и других должностных лиц.

Кроме того, во вторник на заседании Верховной рады ряд депутатских фракций в ультимативной форме потребовали явиться в сессионный зал для отчета почти все руководство силовых структур, а также главу Государственного бюро расследований Романа Трубу.

Депутаты обвинили силовиков в попытке исказить обстоятельства происшествия и выгородить коллег, чтобы смягчить возможную меру наказания. Между тем Голосеевский районный суд Киева избрал меру пресечения двум подозреваемым в убийстве ребенка полицейским в виде ареста без права залога.

Электронная петиция на сайте президента Украины за отставку главы МВД набрала менее чем за два дня почти 8 тыс. подписей при 25 тыс. минимально необходимых для рассмотрения главой государства.

Инициатор новой акции протеста активист Максим Фесенко призвал всех, кого не оставила равнодушным трагедия, собраться в среду в 10:00 у здания МВД и "требовать отставки должностных лиц". "Убийство ребенка - это последняя капля. Это ужас, на который закрыть глаза невозможно", - написал он в соцсетях.

Накануне в киевской больнице скончался пятилетний мальчик Кирилл Тлявов, получивший 31 мая пулевое ранение в голову, когда гулял в собственном дворе в городе Переяслав-Хмельницкий Киевской области. По версии пресс-службы областной полиции, выстрел произвел полицейский, который в соседнем дворе "пристреливал ружье". Позднее виновник гибели ребенка и его знакомый - тоже полицейский - были задержаны, они находились в состоянии алкогольного опьянения. Как уточняют в полиции, они были "вне службы и без табельного оружия".

Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook пообещал, что сделает все, чтобы виновные были наказаны по справедливости.