Суд приговорил к условному сроку рязанских футболистов, ограбивших и избивших женщину

ТАСС, 4 июня. Железнодорожный суд Рязани приговорил к условному сроку бывших игроков ФК "Рязань" Дмитрия Митина и Артема Надеева, обвиняемых в нападении на женщину. Футболисты получили по 3,5 года условно, сообщила ТАСС пресс-секретарь суда Татьяна Орлова.

В декабре 2018 года в отношении двух бывших футболистов клуба, которые избили и ограбили женщину, отняв у нее сотовый телефон и 36 тыс. рублей, было возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". "Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК РФ ("Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору"). Приговором суда им назначено условное наказание сроком на 3,5 года с испытательным сроком в три года", - сказала собеседница агентства.

По словам Орловой, подсудимые полностью признали вину. За нанесенный физический и материальный вред осужденные выплатили пострадавшей компенсацию. "Потерпевшая сторона не настаивала на лишении футболистов свободы", - уточнила Орлова.

По данным полиции, ограбление произошло в ночь на 18 декабря в Рязани, когда 41-летняя женщина вышла на улицу, чтобы снять деньги в банкомате. По пути домой на нее напали двое мужчин, избили и отняли сотовый телефон и деньги. Полицейские нашли подозреваемых по записям уличных видеокамер.