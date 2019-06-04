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Нападение на школу в Саратовской области

В школе Вольска, где подросток ударил топором ученицу, нарушения были найдены еще до ЧП

Прокурор отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи Максим Пастушин отметил, что они не были устранены после выявления

САРАТОВ, 4 июня. /ТАСС/. Нарушения требований безопасности были выявлены в школе города Вольска, где 28 мая подросток ударил топором девочку, еще до инцидента, однако устранены они не были, сообщил прокурор отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи прокуратуры Саратовской области Максим Пастушин в ходе круглого стола, посвященного безопасному детству.

"До инцидента в муниципальном учреждении были выявлены нарушения антитеррористической защищенности, по результатам проведения проверки были приняты меры реагирования. В настоящее время они рассмотрены, однако нарушения в полной мере не были устранены. По указанным нарушениям сейчас решается вопрос о предъявлении исковых требований", - сказал Пастушин, не уточнив, о каких именно нарушениях идет речь.

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РоссияСаратовская областьНападение на школу в Саратовской области
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