Взрыв произошел во дворе частного дома под Краснодаром

КРАСНОДАР, 4 июня. /ТАСС/. Взрыв произошел во дворе частного дома в городе Гулькевичи Краснодарского края, четверо человек госпитализированы, среди них один ребенок, сообщила ТАСС дежурный офицер пресс-службы ГУ МВД по Краснодарскому краю.

"Взрыв, по предварительной информации, произошел во дворе частного домовладения, пострадали четыре человека, среди них одна несовершеннолетняя девочка. Все они госпитализированы", - сказала представитель краевого управления МВД.

Она уточнила, что в настоящее время на месте находятся сотрудники полиции, "организована проверка, сейчас вся информация уточняется".