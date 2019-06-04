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Взрыв произошел во дворе частного дома под Краснодаром

В результате инцидента пострадали четыре человека

КРАСНОДАР, 4 июня. /ТАСС/. Взрыв произошел во дворе частного дома в городе Гулькевичи Краснодарского края, четверо человек госпитализированы, среди них один ребенок, сообщила ТАСС дежурный офицер пресс-службы ГУ МВД по Краснодарскому краю.

"Взрыв, по предварительной информации, произошел во дворе частного домовладения, пострадали четыре человека, среди них одна несовершеннолетняя девочка. Все они госпитализированы", - сказала представитель краевого управления МВД.

Она уточнила, что в настоящее время на месте находятся сотрудники полиции, "организована проверка, сейчас вся информация уточняется".

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