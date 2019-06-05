Суд в Новосибирске не избрал меру пресечения экс-директору НИИ кровообращения

НОВОСИБИРСК, 5 июня. /ТАСС/. Центральный райсуд Новосибирска в связи с госпитализацией экс-директора Новосибирского НИИ патологии кровообращения академика РАН Александра Караськова не избрал для него меру пресечения. Ходатайство о заключении под стражу вернули следствию, сообщили ТАСС в среду в суде.

Караськов находится сейчас в Новосибирской клинической горбольнице по поводу кардиологического заболевания.

"Суд принял решение о возврате ходатайства о заключении под стражу в связи с неявкой подозреваемого", - сказали в суде.

Академик, который 20 лет руководил Новосибирским НИИ, где были обнаружены махинации с закупками, уволился 17 мая по собственному желанию. Он также покинул областное Законодательное собрание из-за некорректной информации в декларации о доходах и имуществе. Как пояснял Караськов ТАСС, он по ошибке не указал наличие загородного дома.

Ученый был задержан вместе с супругой Ириной, которая сейчас находится в изоляторе временного содержания. Их дочь Марина Караськова сообщала ТАСС, что состояние здоровья ее родителей значительно ухудшилось.

Следственные органы выявили, что в Новосибирском НИИ осуществлялись финансовые нарушения с закупками медоборудования. В феврале замдиректора клиники Евгений Покушалов был арестован по обвинению в хищении более 1 млрд рублей, однако через два месяца суд отпустил его под домашний арест. В Федеральной антимонопольной службе отмечали, что расследование может быть связано с картельным сговором двух медкомпаний, занимавшихся поставками для клиники; уголовное дело в отношении руководителей этих организаций рассматривает суд.

НИИ патологии кровообращения им. академика Мешалкина создано в конце 1950-х годов. Является крупным многопрофильным научным, клиническим и образовательным специализированным учреждением Минздрава РФ. В клинике выполняют все виды операций на сердце.