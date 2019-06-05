Власти Татарстана отменили режим ЧС, введенный в мае из-за гибели озимых

КАЗАНЬ, 5 июня. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации (ЧС), введенный в мае на территории Татарстана из-за гибели озимых, отменен. Соответствующее распоряжение президента республики Рустама Минниханова опубликовано на портале правительства региона.

"Признать утратившим силу распоряжение президента Республики Татарстан от 2 мая 2019 года номер 170 "О введении режима чрезвычайной ситуации для органов управления и сил территориальной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Республики Татарстан", - говорится в документе.

В распоряжении уточняется, что режим отменяется "в связи с устранением угрозы продовольственной безопасности и завершением мероприятий по преодолению последствий чрезвычайной ситуации".

Ранее сообщалось, что более 120 тыс. га озимых погибло в Татарстане из-за непогоды, ущерб оценивается в 1,5 млрд рублей. Серьезно пострадали более половины площадей озимых культур. Как уточнил министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Ахметов, высокий снежный покров, талая почва из-за теплой погоды, более затяжной сход снега привели к истощению растений. Ухудшили состояние озимых минусовые температуры 13-15 апреля - до 18 градусов мороза.