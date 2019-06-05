СМИ: в Нью-Мексико произошел взрыв в аэропорту

НЬЮ-ЙОРК, 5 июня. /ТАСС/. Взрыв прогремел в среду в международном аэропорту города Розуэлл (штат Нью-Мексико). Как сообщил телеканал CBS, на данный момент информации о жертвах не поступало.

Телеканал подчеркивает, что в результате взрыва, прогремевшего после полудня (21:00 мск), пострадали несколько человек. Полиция штата в своем Twitter подчеркнула, что сотрудники правоохранительных органов уже прибыли на место происшествия. Телеканал не исключает, что взрыв мог произойти в ходе подготовки пожарных в запуску фейерверков.