При взрыве в аэропорту в Нью-Мексико пострадали 12 человек

НЬЮ-ЙОРК, 6 июня. /ТАСС/. По меньшей мере 12 человек пострадали в результате взрыва в среду в аэропорту в штате Нью-Мексико, двое из них госпитализированы. Как уточняется в опубликованном заявлении полиции штата, взрыв произошел во время подготовки пожарных к фейерверкам на День независимости США.

По данным полиции, сильный взрыв произошел в 12:15 по местному времени (21:15 мск) в одном из промышленных зданий аэропорта города Розуэлл. В документе указывается, что в момент происшествия сотрудники пожарной службы занимались "упаковкой фейерверков в преддверии 4 июля". По информации правоохранительных органов, в здании находились 12 человек.

"Двое пожарных были доставлены в больницу с травмами, которые могут угрожать жизни", - указывается в документе. 10 сотрудникам помощь была оказана на месте. Причины взрыва не установлены, ведется расследование.