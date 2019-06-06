В Омске сдавали в аренду земли, предназначенные для многодетных семей

ОМСК, 6 июня. /ТАСС/. Следственные органы по материалам проверки прокуратуры и ФСБ возбудили два уголовных дела о превышении должностных полномочий неустановленными должностными лицами департамента имущественных отношений мэрии Омска при распределении земель, предназначенных для многодетных семей. Как сообщили в четверг журналистам в пресс-службе прокуратуры Омской области, 15 таких земельных участков были сданы в долгосрочную аренду лицам, не имеющим на них право.

Это не первые уголовные дела, возбужденные в отношении сотрудников департамента имущественных отношений мэрии Омска за последние годы. Так, бывший директор департамента Юрий Гамбург за превышение должностных полномочий был приговорен в 2016 году к пяти с половиной годам колонии, а его первый заместитель Вадим Меренков за аналогичные преступления - к четырем с половиной годам лишения свободы. Ранее ряд сотрудников депимущества были осуждены за получение взяток за незаконное продление бизнесменам срока действия договоров аренды.

"Прокуратурой г. Омска и УФСБ России по Омской области проведены проверки соблюдения требований действующего законодательства, в ходе которых выявлены факты неправомерного распоряжения органами местного самоуправления земельными участками. На основании материалов проверок СУ СК РФ по Омской области возбуждены два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий")", - сказали в пресс-службе.

Следователь омского СУ СК РФ Алена Свиридова уточнила ТАСС, что дела возбуждены в отношении неустановленных должностных лиц из числа сотрудников департамента имущественных отношений и департамента архитектуры мэрии Омска. "В настоящий момент по этим делам проводятся обыски", - добавили в следственном комитете.

В прокуратуре уточнили, что в 2018 году 15 земельных участков в Омске площадью 1 тыс. кв. м, которые предназначались для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального строительства, были переданы в долгосрочную аренду лицам, не имеющим такого статуса. При этом на начало 2019 года в Омске в очереди на получение земли стояло более 5 тыс. многодетных семей. По словам Свиридовой, земельные участки были сданы в аренду на 20 лет за символическую плату в 300 рублей в месяц.

Старший помощник прокурора Омской области Дмитрий Павленко рассказал ТАСС, что сумма ущерба пока не установлена. "Сейчас устанавливаются все обстоятельства совершенного деяния, если будет установлено, что в результате незаконных действий наступили последствия в виде безвозвратной утраты муниципальной собственности, то соответственно будет устанавливаться и сумма ущерба", - сказал он.