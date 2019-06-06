Полиция Екатеринбурга задержала мужчину, проникшего в машину шеф-редактора Znak.com

ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июня. /ТАСС/. Сотрудники екатеринбургской полиции задержали молодого человека, разбившего стекло и проникшего в автомобиль шеф-редактора уральской интернет-газеты Znak.com Дмитрия Колезева, сообщил в четверг ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Как сообщает издание, по словам Колезева, утром он обнаружил в своей машине молодого человека, который на все вопросы отвечал словами "я за сквер". Журналист также попросил его представиться, тот назвал имя и фамилию, после этого Колезев вызвал полицию.

"Представители МВД сработали оперативно и задержали подозреваемого. В настоящее время он содержится под стражей в отделе полиции №7 УМВД по Екатеринбургу. Судя по документу, имеющемуся у задержанного, моему коллеге Дмитрию Колезеву он представился правильно. Молодой человек 1994 года рождения. Мотив его противоправного поступка устанавливается. Сыщики проводят мероприятия по установлению всех личностных данных молодого человека с явно неадекватным поведением и признаками опьянения. Остаться безнаказанным ему не удастся. По итогам начавшейся проверки органы внутренних дел примут обоснованное процессуальное решение", - сказал Горелых.

Представитель МВД отметил, что задержанный признал свою вину и сообщил, что готов понести наказание. Однако пояснить, как он оказался в машине журналиста, не смог, сославшись на свое неадекватное состояние.