Из-за сильного ливня в Севастополе подтопило низменные участки

СЕВАСТОПОЛЬ, 7 июня. /ТАСС/. Низменные участки в Севастополе подтопило из-за ливня, который прошел в городе в пятницу и относится к категории опасных явлений. Службы МЧС получили более 1 тыс. обращений, связанных с подтоплениями и другими последствиями непогоды в городе, сообщил ТАСС представитель ГУ МЧС по Севастополю.

В пятницу утром в Севастополе прошел сильный ливень. В социальных сетях жители города публикуют фото подтопленных улиц. В некоторых местах уровень воды превышал 1 м, машины оказывались в воде почти по крышу.

"У нас оказались подтоплены участки города, которые находятся в низинах. Задействованы силы и средства Главного управления МЧС по городу Севастополю и городские службы для оказания помощи населению. Звонков поступило более 1 тыс. В настоящее время ведутся работы", - сказал сотрудник пресс-службы.

Со ссылкой на гидрометеослужбу он уточнил, что за время дождя, который начался ранним утром и закончился около 11:00 мск, выпало около 33 мм осадков. Это относится к категории опасных явлений.