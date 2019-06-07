Задержаны несколько журналистов, устроивших пикеты в поддержку корреспондента "Медузы"

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Полиция задержала нескольких журналистов, устроивших серию пикетов около здания ГУ МВД Москвы в поддержку корреспондента "Медузы" Ивана Голунова. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Несколько журналистов устроили пикеты у здания ГУ МВД по Москве на Петровке, 38. Их только что задержали. В их числе - Илья Азар, Павел Каныгин, Виктория Микиша, Игорь Садреев", - сказал собеседник агентства. Информацию о задержании пикетчиков подтвердил Азар на своей странице в Twitter, добавив, что задержан также Виктор Шендерович.

Официальным комментарием ГУ МВД по Москве ТАСС пока не располагает.

Голунов был задержан на Цветном бульваре, при личном досмотре полицейские обнаружили у него около 4 г наркотического средства метилэфедрона. По месту проживания также были обнаружены три пакета, сверток с порошкообразным веществом и весы. В отношении Голунова возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 228.1 УК РФ (покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств).

Адвокат Голунова Дмитрий Джулай заявлял, что, по мнению защиты, наркотики работнику СМИ подбросили. Гендиректор "Медузы" Галина Тимченко и главный редактор Иван Колпаков высказали мнение, что Голунова могут преследовать из-за профессиональной деятельности.