Следователь отозвал ходатайство об аресте третьего подозреваемого в убийстве Калмановича

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Следователь в пятницу отозвал в Пресненском суде Москвы ходатайство о заключении под стражу уроженца Ингушетии Жабраила Костоева, бывшего третьим подозреваемым по делу об убийстве предпринимателя Шабтая Калмановича в 2009 году. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Следствие отзывает свое ходатайство в связи с тем, что после проведения дополнительных следственных действий была установлена непричастность Костоева к совершению данного преступления", - заявил в суде следователь. Накануне суд продлил Костоеву задержание на 72 часа для сбора дополнительных улик.

Суд удовлетворил заявление следователя.

Ранее по подозрению в убийстве Калмановича были арестованы до 28 июня двое подозреваемых - Батыр Тумгоев и Али Белхороев. Они отрицают причастность к убийству, а также заявляют, что не знакомы с Костоевым. Сам Костоев также отрицал знакомство с двумя другими подозреваемыми. Он сообщил суду, что у него тяжелые травмы, и он не имеет никакого отношения к преступлению. Костоев был задержан в своей квартире в Москве во время семейного праздника.

Следствие пока не установило, какую роль могли играть подозреваемые в совершении преступления. Их причастность, согласно словам следователя, подтверждается данными о биллинге мобильного телефона. Все подозреваемые отрицают причастность к убийству и свою связь с мобильным номером, с которым следствие соотносит действия преступников.

Тумгоев был ранее судим и амнистирован. По информации СМИ, он также подозревался в нападении на сатирика Михаила Жванецкого и угоне его машины.

Обстоятельства убийства Калмановича

Калманович был застрелен днем 2 ноября 2009 года. Киллеры выстрелили в него не менее 20 раз. Водитель Калмановича 1976 года рождения был ранен. Тело бизнесмена было обнаружено в его машине на Новодевичьей набережной. Как позже выяснили следователи, он был убит еще на Смоленской набережной. Именно там киллеры поравнялись с его Mercedes и открыли непрерывную стрельбу из автоматического оружия по лобовому стеклу как раз с той стороны, где сидел предприниматель. Его водитель получил ранение, но попытался догнать киллеров и доехал до Новодевичьей набережной. Дальше он не смог управлять машиной и врезался в столб.