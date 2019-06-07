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В полиции заявили, что взрыв в центре шведского города Линчёпинг не является терактом

В результате инцидента около 20 человек получили травмы

СТОКГОЛЬМ, 7 июня. /ТАСС/. Полиция не рассматривает взрыв в центре города Линчёпинг в 174 км к югу от Стокгольма как теракт. Об этом стражи порядка сообщили на пресс-конференции в пятницу.

"Мы не рассматриваем это как террористическое преступление, но все соответствующие каналы, конечно, информированы", - отметил ведущий расследование Магнус Скуглунд.

По его словам, взрывчатка была размещена на улице.

Около 20 человек получили незначительные травмы. Взрыв произошел недалеко от многоквартирного здания, в котором расположены несколько компаний и жилые помещения. В нем частично выбиты окна и разрушены балконы, всего пострадало около 250 квартир.

Согласно информации газеты Boras Tidning, взрыв может быть связан с криминальными разборками.

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